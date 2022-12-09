Антиазербайджанская риторика Ирана связана с его утратой влияния в регионе

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о потере права Франции в участие мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Современный Иран напоминает пациента химиотерапии, которому постоянно необходимо вводить ядовитые вещества с целью поддержать его жизнеспособность, но при этом неизвестно, выживет ли он в конечном итоге. В стране постоянно растут недовольства, адресованные, в основном, к теократическому режиму. Иранцы видят фундаментальное несоответствие между тем, что нужно и траекторией, по которой идет правительство.

Как бы власти ни старались спасти страну, однажды все обрушится. Ситуация может завершиться сменой режима или его фундаментальной перестройкой. Но перед этим предстоит опасное путешествие, чреватое неопределенностями и взаимоисключающими толкованиями. А пока злодеи, если так можно выразиться, держатся у вершины и слухи об их уходе в настоящее время преувеличены. Причем сильно, ибо сдаваться, по видимому, они не намерены.

Не является верхом дурного тона защищать то, что не может быть оправдано, по крайней мере, не в политике. Бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф делал это довольно тщательно, заслужив неофициальные похвалы за свою мягкость и учтивость, одновременно выполняя роль главного собеседника страны с миром в целом. Его важность заключалась не в его влиянии на решения Тегерана, а в его способности формировать восприятие Ирана.

Трудно установить с какой-либо степенью уверенности, приведет ли то, что происходит сегодня, к переломному моменту в ближайшем будущем, поскольку переломные моменты действительно можно оценить только задним числом. Как и в случае с Советским Союзом, Иран склонен к внутреннему взрыву. Среди вероятностей это всегда занимало высокое место.

Тем не менее, есть также отчетливый вопрос, как растущее недовольство может привести к чему-то осязаемому. Скороварка ярости внутри страны может выглядеть неуправляемой, но она управляема, а для Тегерана репрессии - это форма искусства. Любая форма общественно-политического недовольства, сколь бы крупной она ни была, измеряется не только широтой, но и глубиной. Под последним в контексте современного Ирана мы обычно понимаем прекрасное смешение двух стечений обстоятельств, а именно организационного масштаба людей, готовых пожертвовать своей жизнью ради того, что можно назвать существенными переменами и возможными трещинами в силах безопасности.

Отравленный химиотерапией мозг Ирана, по вполне понятным причинам, находится в состоянии противном безмятежности. Сейчас существует чрезвычайно стесненное и подлое ощущение, видимо, испытываемое Тегераном, что более жестокое обращение с Азербайджаном поможет его поискам спасения. Это один из аспектов неадекватного поведения, заслуживающий более пристального изучения.

Азербайджан не ожидает, что Иран будет подхалимничать. Но очевидно, что Тегеран пытается иметь голос хоть в каких-то процессах на Южном Кавказе, так как его влияния значительно уменьшилось наряду с российским. Тем временем турецкое присутствие постепенно приобретает все большее значение в регионе, новый геополитический баланс позволяет Баку доставлять Тегерану дискомфорт, которого последний никогда не чувствовал в течение последних трех десятилетий.

Здесь нам нужно обратить внимание на согласованность того, что говорит Азербайджан. Баку никогда не ставил под сомнение территориальную целостность Ирана, и это не изменилось за последние несколько месяцев. 25 ноября, обращаясь к участникам международной конференции в АДА, Президент Ильхам Алиев ясно дал понять, что выражение обеспокоенности по поводу культурных и языковых прав 35 миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, не является вмешательством в какой-либо форме.

Два момента следует иметь в виду, чтобы понять возросшую напористость Баку по отношению к Тегерану. Все дело во "времени", влекущем за собой два стержня, которые можно представить как замешательство Ирана, вызванное военной ситуацией после 2020 года, и принуждение Азербайджана в преследовании своих национальных интересов. Во-первых, именно Иран ведет себя как "реакционер" по отношению к постепенно укоренившемуся новому порядку, порожденному победой Азербайджана в 2020 году. Противодействие Тегерана проекту Зангезурского коридора и нежелание приспосабливаться к новой конфигурации также обнажили истинные цвета его исторического презрения к Азербайджану, обнажив отзывчивость последнего.

Во-вторых, Азербайджан подбирал слова с прицелом на соразмерную взвешенность. Он никогда не переступал красные линии и не ставил себя неправым. Официальная риторика Тегерана, направленная против Баку, никогда еще не была столь яростной, а его военные барабаны достигли апогея безвкусной мести. Таким образом, существует совокупная масса факторов, связанных с открытым восприятием Ираном Азербайджана, что служит повышению легитимности чувства исторического долга последнего по отношению к этническому азербайджанскому населению Ирана.

Никогда еще независимый Азербайджан не стоял так высоко и мужественно против двух соседних народов - Ирана и России, которые оказали чудовищно деформирующее влияние на его историю. Наша страна принимает верные решения и движется вперед. Иран будет бороться сам с собой, в то время как Азербайджан будет продолжать защищать свою независимость, демонстрируя чувство растущей уверенности. В этих двух судьбах не сомневайтесь.

Как говорил британский журналист Нил Уотсон, "Азербайджан после 2020 года - это возрождающаяся страна. Ошибки прошлого исправляются. Нажата кнопка сброса. Тех, кто разит Азербайджан, поведут, как ягнят на заклание. Азербайджан является новой точкой опоры для Южного Кавказа".