Лачинская дорога перекрыта не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом 13 декабря на встрече с представителями дипломатического корпуса и военными атташе, аккредитованными в Азербайджане, сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что представители гражданского общества Азербайджана стремятся пресечь незаконную эксплуатацию и вывоз природных ресурсов страны, и не вмешиваются в вопросы движения других гражданских транспортных средств.

Он отметил, что в целом, комментарии правительства Армении о событиях, происходящих в пределах территории Азербайджана, свидетельствуют о том, что территориальные претензии Армении к Азербайджану продолжаются. Вместе с тем подобные заявления противоречат принятым премьер-министром Армении в Праге и Сочи обязательствам по уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.