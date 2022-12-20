Азербайджан подал иск против Армении в Европейский суд по правам человека

Азербайджан подал очередной иск в Европейский суд по правам человека.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter сообщил полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

"В новом межгосударственном иске, направленном в Европейский суд, мы представили факты о том, что Армения несет ответственность за уничтожение в мае-августе 2022 года сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачине, Забухе и Сусе", - отметил он.