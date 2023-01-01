Армянский нос -символ безграничного политического цинизма

Автор: Акпер Гасанов

Посмотрите на этот знак- ∞. Это математический символ, представляющий концепцию бесконечности. В большой политике нет символа бесконечного цинизма или бесконечной наглости. Но, судя по всему, его пора вводить. И я уже даже представляю, как он должен выглядеть. Символом бесконечной политической наглости и цинизма является армянский нос.

Да, тот самый, которым традиционно тычут всюду, в том числе и в дела, армян никаким боком не касающиеся. Очередная демонстрация вездесущего армянского носа произошла в Нидерландах. Нет, это не была выставка армянских художников, рисующих в жанре реализма. И инсталляцией это не было. Перед нами был пример того, как армяне решили носом землю рыть, но высказать свое недовольство в связи с тем, что касается только Азербайджана и Нидерландов.

Как известно, страны сотрудничают по разным направлениям с целью расширения экономических связей в таких областях, как промышленность, производство, переработка и упаковка сельскохозяйственной продукции, информационно-коммуникационные технологии, туризм, здравоохранение, экология. В индустриальных парках Азербайджана присутствуют нидерландские компании.

В Азербайджане действуют более 100 нидерландских компаний в области финансирования, промышленности, строительства, услуг, торговли, сельского хозяйства, транспорта и экологии. Нидерланды осуществили около 670 миллионов долларов прямых инвестиций в различные сферы экономики Азербайджана. Как видим, сотрудничество между странами довольно широко.

Идем далее. Вторым по количеству жителей в Нидерландах является город Роттердам. А порт Роттердама является важнейшим центром по обработке насыпных, наливных, контейнерных и других грузов как внутри Европейского континента, так и по всему миру. Наиболее значимым сектором деятельности порта Роттердам является нефтехимическая промышленность (7 нефтеперерабатывающих предприятий - на островах в дельте реки Рейн) и обработка генеральных грузов. В восточной части порта расположены крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.

Естественно, что Азербайджан, который славится на весь мир своей нефтегазовой и нефтехимической отраслью, априори заинтересован в развиитии отношении как с Нидерландами вообще, так и с городом Роттердам в частности. Кто представляет интересы Азербайджана в этой европейской стране? Посол Рахман Мустафаев. Кто представляет интересы Роттердама? Мэр города Ахмед Абуталеб.

Соответственно, нет ничего удивительного в том, что посол нашей страны и мэр Роттердама встретились для обсуждения текущих вопросов. Армению эта встреча никаким боком касаться не могла. Но в том и состоит бесконечная наглость армянской стороны, что она сочла возможным совать свой нос в азербайджано-нидерландские отношения.

Федерация армянских организаций Нидерландов уже поспешила сообщить, что встреча посла Азербайджана и мэра Роттердама "вызвала серьезное недовольство членов городского совета Роттердама, что также привлекло внимание СМИ". В итоге, приведена была позиция всего одного члена городского совета Роберта Яна ван де Верке, который на своей странице в Twitter подверг резкой критике мэра Ахмеда Абуталеба за встречу с послом Азербайджана.

Безусловно, Роберт Ян ван де Верке сморозил глупость, когда заявил про "агрессию Азербайджана в отношении Армении, оккупацию ее территории, блокаду Лачинского коридора". В реальности, как известно, это Армения до сих пор держит под оккупацией 9 сел Азербайджана. Это Армения более четверти века держала под оккупацией и того больше- 20% наших земель.

Армения, по итогам четырехсторонней встречи в Праге, признала территориальную целостность Азербайджан. Что до Лачинской дороги, то она находится на территории Азербайджана, а заблокировали ее российские миротворцы, препятствующие проведению мониторинга с азербайджанской стороны на рудниках, что расположены в Карабахском экономическом районе нашей страны.

Осталось теперь понять причины заявления ван де Верке - была это неинформированность или преднамеренная ложь? Если последнее, то впору выявлять причины такого поведения этого господина. Ведь, готовность армян коррумпировать политиков разного уровня - общеизвестна. Вот, прямо сейчас вовсю полыхает скандал вокруг задержанного в Брюсселе по делу о коррупции вице-президента Европарламента Евы Кайли.

Мы все помним, что она выступала с анти-азербайджанской позиции, в период 44-дневной войны. Она же направила запрос в комиссию Евросоюза относительно применения визовых ограничений к лицам с азербайджанскими паспортами. И ее связь с армянским капиталом тоже является "секретом Полишинеля". Так что, нужно разобраться и в причинах анти-азербайджанских заявлений ван де Верке.

В любом случае, смешной и нелепой является ситуация, когда армянская сторона пытается создать видимость большого скандала, когда в реальности речь идет всего лишь о позиции одного политика и ряда СМИ, которые эту позицию озвучили. А рассуждая шире, армянская диаспора Нидерландов не имеет никакого права диктовать мэру Роттердама или иным политикам или чиновникам этой страны, с кем и когда им встречаться. Но в том и состоит доказательство бесконечной наглости и цинизма армянской стороны, что они готовы совать свой нос везде. Поэтому и считаю, что армянский нос нужно представить в качестве символа безграничного политического цинизма.