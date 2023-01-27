Этот теракт - следствие враждебной политики иранского режима в отношении Азербайджанского государства и народа.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он отметил, что распространение иранской стороной ложной информации о кровавом террористическом акте против посольства Азербайджана в Иране вызывает обоснованные подозрения. Выдвигая ложные предположения о вооруженном нападении, официальные власти Ирана пытаются скрыть правду, истинный характер преступления.

"По видеозаписям видно, что вооруженный террорист один, с ним нет ни женщин, ни несовершеннолетних. Это террористический акт, который, скорее всего, был подготовлен спецслужбами Ирана. Подобные террористические акты в Иране происходили и ранее, но никаких мер со стороны государственных органов не предпринималось. Иран известен поддержкой терроризма на государственном уровне, там исторически складывались благоприятные условия для террористов. Как, в таком случае, официальный Тегеран может гарантировать безопасность дипкорпуса, иностранных представительств? С другой стороны, ни для кого не секрет враждебная позиция Ирана по отношению к нашей стране. В частности, известно, что иранская сторона в последние два года говорила с нами на языке открытых угроз. Все это дает основание говорить о том, что вооруженное нападение на посольство Азербайджана сегодня является заранее спланированным террористическим актом", - сказал Керимли.

По его словам, этот террор проистекает из чувства враждебности, которое иранский режим питает к Азербайджанскому государству и народу.

"С полной уверенностью можно сказать, что план террористов состоял в том, чтобы убить всех сотрудников посольства. Если бы охранники не предотвратили это, преступник достиг бы своей цели. Несомненно, ответственность здесь ложится именно на иранский режим. Произошедший кровавый террористический акт не только шокировал весь мир, но и был по праву встречен гневом Азербайджанского государства и общества. Мы хотим верить, что государственные органы Ирана будут объективно расследовать произошедшее преступление, полностью определить масштабы сил, планировавших и осуществлявших террористический акт, привлечь их к ответственности и сурово наказать. Но, к сожалению, надежды на это очень мало. Потому что истинная природа политического руководства Ирана нам хорошо известна", - добавил Керимли.