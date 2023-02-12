12 февраля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в Арабскую Республику Египет принял участие в международной конференции высокого уровня Лиги арабских государств на тему "Поддержка города Иерусалим и его населения" в качестве председателя Движения неприсоединения от Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, выступивший на конференции министр Джейхун Байрамов заявил, что важно, чтобы палестинский вопрос решался в соответствии с международно-правовыми нормами, Уставом Организации Объединенных Наций (ООН) и соответствующими резолюциями. В этой связи была подчеркнута важность продолжения совместных дипломатических усилий для достижения международного консенсуса в решении вопроса.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе модели двух государств. Выражена уверенность, что защита Иерусалима, где находятся святыни трех религий, будет способствовать мирному сосуществованию здесь населения в будущем.

Как пример приверженности Азербайджана исламской солидарности в палестинском вопросе, были упомянуты проведение множества международных конференций в помощь Государству Палестина.

Министр также пригласил участников конференции принять участие на высшем уровне в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который состоится в Баку в следующем месяце, как возможность для обсуждения темы глобального восстановления в постпандемический период.