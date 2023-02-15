Армения играет с огнем, зовя в регион Францию

Европейский Союз старается всеми возможными способами усилить свое влияние в регионе, как-то вклиниться в процесс мирного урегулирования, даже когда это очевидно ведет к затягиванию этого самого окончательного урегулирования. Это также приводит к тому, что армянские сепаратисты на территории Карабаха и в целом армянское руководство получает возможность лишний раз затянуть процесс урегулирования. То есть мы понимаем, что европейская миссия не принесет мира в регионе. Единственная ее задача - закрепить влияние ЕС в регионе, хоть как-то зацепиться и создать в Армении впечатление, что ее неконструктивная, не направленная на достижение мирного урегулирования позиция может продолжаться.

Об этом в интервью Day.Az сказал эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов.

По его словам, ЕС будет пытаться как можно сильнее усилить гражданскую миссию, направить туда жандармов, драконов, конную гвардию. "То есть все что угодно, чтобы показать что ЕС большой, славный и очень сильный. Это не приводит к мирному урегулированию, к достижению, к прогрессу в этой области, а наоборот. Это нужно ЕС для фиксации своего влияния даже в ущерб мирному урегулированию", - считает российский эксперт.

Как подчеркнул Наумов, французы не могут быть посредниками в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Франция - это страна с огромной армянской диаспорой, которая открыто отстаивает интересы Армении. Страна, руководство которой допускает неуважительное отношение в адрес Азербайджана и это все что нужно реально о ней знать. Потому что понятно, что никакими посредниками французы в этом вопросе быть не могут. И думают они не об урегулировании, а о своем влиянии. О том, чтобы вытеснить Москву из региона всеми возможными способами и снизить влияние Азербайджана, поддержав более слабую Армению. Давайте представим гипотетическую ситуацию, как французы на границе могут привести к стабилизации ситуации? Я думаю в очередной раз их депеши и отчеты будут положены на стол европейскому руководству и будут использоваться для давления на Азербайджан. Мы понимаем, что руководство ЕС в условиях конфликта с Россией считает Азербайджан важным источником природных ресурсов. Но на этом все. Как только Азербайджан заявит свои права и интересы, ему быстро напомнят о якобы нарушениях в сфере прав человека, о том что Азербайджан якобы обижает бедную Армению, покажут нелицеприятные отчеты жандармов. То есть, повод для критики всегда найдется. Поэтому надо расценивать это как совершенно недружественный шаг в рамках хищнической дипломатии европейских партнеров", - заявил он.

Наш собеседник полагает, что у российского руководства заканчивается терпение наблюдать эти выходки армянского руководства, которое в обмен на медиацию России и вполне цивилизованное отношение получает только упреки, оскорбления и хаотичные попытки поиска все новых партнеров.

"Поэтому я с удовольствием наблюдаю, как российское руководство, как позиция Кремля все более приближается к позиции азербайджанских коллег. Когда Сергей Лавров использует слово оккупация в отношении того, что Армения делала с районами Азербайджана, когда она удерживала их под своим контролем. Когда открыто называются попытки сепаратистов тем, чем они были на самом деле. Поэтому я думаю, что армянское руководство, которое росслаблено тем, что Россия слишком долго спускала на тормозах такие дипломатические эскапады, играет с огнем. Потому что без поддержки России понятное дело, что у Армении нет никаких шансов и Армения не ценит то, что Россия для нее сделала с согласием Азербайджана. Российская миротворческая миссия дала армянскому населению Карабаха время. Время на то, чтобы либо получить гражданство Азербайджана, либо покинуть оккупированные территории. То есть, все это сделать в цивилизованном порядке. То, что не было дано азербайджанцам в 90-е годы, мы помним эти страшные дни, сейчас армянское население оккупированных территорий получило, но видимо совершенно это не ценит. Поэтому я думаю эпоха беспечного ощущения, что можно как раньше (жить, оккупировать) проходит. И Армения начинает расплачиваться за свои поступки", - подытожил Алексей Наумов.

Абдул Керимханов