Госпогранслужба отправила в Турцию очередную партию продовольственной помощи

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) отправила пострадавшим в Турции очередную партию продовольственной помощи.

Как сообщили Day.Az в ГПС, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, ГПС в очередной раз направила продовольственную помощь в Турцию для поддержки пострадавших от сильного землетрясения.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. 7 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения.