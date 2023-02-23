Ходжалинский геноцид - самая кровавая и крупная резня, совершенная армянами

Ходжалинская трагедия, произошедшая в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, является свидетельством зверств армян в отношении азербайджанского народа.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье индонезийского новостного портала Jubi.id.

Автор статьи назвал Ходжалинский геноцид трагедией XX века, которую пережил азербайджанский народ.

В результате этой трагедии были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, тяжелые ранения получили 487 человек, были взяты в заложники 1275 человек, судьба 150 из которых до сих пор не известна.

На оккупированных территориях Азербайджана Армения не только изгнала из родных домов более одного миллиона азербайджанцев и провела этническую чистку, но и в период конфликта совершала тяжкие преступления против азербайджанского населения, говорится в статье.

"Они безжалостно убивали мирных жителей. Это доказывает зверства армян в отношении азербайджанцев. Хотя Ходжалинский геноцид стал самой кровавой и крупной резней в рамках конфликта, он не был единичным случаем. Массовые убийства были совершены армянами и в других населенных пунктах Азербайджана, в том числе в селах Джамилли, Мешали, Каркиджахан, Малыбейли и Гушчулар", - отмечает автор статьи.

"Весь мир должен осознать, что совершенное в Ходжалы - это не только преступление против гражданского населения Азербайджана, но и преступление против всего цивилизованного и гуманного мира", - отмечает индонезийское издание.