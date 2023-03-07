Недопущение перевозки оружия, боеприпасов и мин на территорию Азербайджана является суверенным правом страны.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания пресс-секретаря министерства иностранных дел Франции 6 марта, расценившего очередную провокацию армянской стороны на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу как "нападение вооруженных сил Азербайджана на полицейский автомобиль".

Гаджизаде отметил, что, к сожалению, министерство иностранных дел Франции, в очередной раз комментируя провокации в нашем регионе, продолжает демонстрировать предвзятую и необоснованную позицию.

"Французская сторона, вместо того, чтобы призвать к выводу незаконных армянских вооруженных формирований с суверенных территорий Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, 4 резолюциями Совета Безопасности ООН, членом которого она является, и трехсторонним заявлением, называя незаконные армянские вооруженные формирования "полицией", косвенно оправдала их провокации на территории Азербайджана, что недопустимо. Французская сторона должна понимать, что попытки армянской стороны продолжить незаконную военную деятельность, пользуясь обходными дорогами под предлогом протестов на Лачинской дороге, являются грубым нарушением международных обязательств.

Еще раз напоминаем, что Азербайджан полон решимости принять все необходимые меры для предотвращения провокаций армянской стороны, продолжающихся после прекращения 30-летней оккупации наших территорий, борьбы с армянскими вооруженными силами, которые вопреки взятым армянской стороной обязательствам, до сих пор не выведены с азербайджанских территорий, в том числе для недопущения транспортировки и использования оружия, боеприпасов и мин на суверенных территориях Азербайджана, и это суверенное право нашей страны", - сказал Гаджизаде.