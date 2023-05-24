Контуры будущих геополитических реалий Евразии чертятся в Шуше

Значимость Шуши для тюркского мира возрастает год от года. Объявление ее центром тюркской культуры - один из этапов этого процесса.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах", шушинец Турал Гянджалиев.

То, что Шуша вступила в права культурной столицы тюркского мира, по словам Гянджалиева, вызывает у него, как у шушинца, большое чувство гордости.

"Шуша на пространстве Большой Евразии, немалую часть которой занимают страны и народы тюркского мира, занимает сегодня особое место. Это не только культурная столица, но и сердце тюркского мира, здесь бьется его пульс. Чтобы почувствовать его биение, следует побывать в Шуше, поучаствовать в проводимых там мероприятиях, да и просто погулять по ее улицам. Может быть, это прозвучит слишком пафосно, но я считаю, что контуры будущих геополитических реалий Евразии чертятся сегодня в Шуше", - сказал депутат.

В этом плане, считает он, стоит обратить внимание на то, что этот город начинает играть особую роль в качестве признанного политического и дипломатического центра тюркского мира, и не только. Сюда приезжают из-за рубежа государственные деятели, дипломаты, представители международных организаций, эксперты и журналисты. Эта роль Шуши в дальнейшем будет только нарастать.

"Шуша находится в Карабахском экономическом районе, граничащим с Восточно-Зангезурским экономическим районом, откуда планируется протянуть в Нахчыван и далее в Турцию Зангезурский коридор. Международные встречи в Шуше проходят, можно сказать, в нескольких десятках километрах от будущего коридора, открытие которого станет историческим событием для нашего региона. И это является сигналом о том, что тюркский мир близок к объединению. Очень важно, что такой сигнал подается именно из Шуши. Силы, не желающие открытия Зангезурского коридора и прохождения через Азербайджан Срединного коридора, не хотят видеть возрастающую роль нашей страны и превращение Шуши в центр тюркского мира. Но им не удастся остановить эти процессы", - подчеркнул Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева