Глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

18 июля глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь гостя был выстроен почетный караул.

Главу региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и другие официальные лица.