https://news.day.az/politics/1601163.html Конфискованная в Карабахе военная техника, оружие и боеприпасы
Конфискованная в Карабахе военная техника, оружие и боеприпасы
Обнародована информация на 18:00 25 сентября о конфискованной боевой технике, оружии и боеприпасах в период после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.
Day.Az представляет вниманию эту информацию со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Так, конфискованы:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 797
2. Артиллерийские орудия - 42
3. Средства ПВО - 165
4. Боеприпасы - 17 5225
5. Обеспечение и принадлежности - 1440
6. Оптические и другие приборы - 81
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 75
9. Прицепы - 21.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре