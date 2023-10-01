И экс-президент Франции запел под дудку армянства

Автор: Байрам Эльшадов

Экс-президент Франции Франсуа Олланд пополнил список персон, которые слепо следуют нарративам мирового армянства касаемо событий, происходящих в Карабахе.

"То, что мы покупаем газ, не означает, что мы должны мириться с тем, что происходит сегодня в Нагорном Карабахе", - заявил Олланд, надеясь не отставать от проармянского тренда, охвативший современную Францию.

Сразу видно, что человек долгое время отсутствовал в большой политике и не следил за новостями в регионе Южного Кавказа. Иначе бы мсье Франсуа был в курсе, что Нагорного Карабаха нет уже как три года, а есть Карабахский экономический регион Азербайджана.

Что же происходит сейчас в Карабахе? После антитеррористических мероприятий 19-20 сентября сепаратистская хунта была вынуждена поднять белый флаг и согласиться на все условия азербайджанской стороны. Чтобы карабахские армяне не остались жить в составе Азербайджана и не получили азербайджанского гражданства капитулировавший режим приказал армянам уехать из Карабаха в Армению. О чем признались многие из армян в интервью азербайджанским СМИ на ППП "Лачин". Если Олланда беспокоит исход армян из Карабаха, то винить в этом следует исключительно бандитов, орудующих в Карабахе около трех десятилетий.

Да и компетентен ли Франсуа Олланд для размышлений о событиях в Карабахе, если в самой Франции он запомнился в качестве политического лузера? Напомним, в 2016 году Франсуа Олланд получил звание самого непопулярного политика в истории Франции. К концу первого срока популярность Олланда находилась на уровне порядка 4%. Даже в своей партии он не имел поддержки, вследствие чего даже не рискнул баллотироваться на второй срок.

Честно скажем, и нынешний уровень французского политикума недалеко ушел от своих предшественников. Тот же Макрон, который клялся в верности и любви Армении, с треском провалился на последнем заседании Совбеза ООН. Которое, напомним, было созвано по инициативе французского лидера для осуждения Азербайджана из-за антитеррористических мероприятий. Закончилось заседание крайне печально для Армении и ее французских покровителей - даже резолюции, которая де-факто ни к чему не обязывает, не было принято. Так что пора бы как нынешним, так и предыдущим французским политикам принять новые реалии, а не вселять ложные надежды армянскому народу.