Россия приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией

Россия приветствует соглашение о намерении нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

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