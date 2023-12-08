https://news.day.az/politics/1620471.html Россия приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией - Захарова
Россия приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией - Захарова
Россия приветствует соглашение о намерении нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
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