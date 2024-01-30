Солдаты на улицах станут символом Олимпиады в Париже

Автор: Байрам Эльшадов

Остается менее шести месяцев до старта летних Олимпийских игр в Париже. Событие, которое является праздником для поклонников спорта по всему миру, к сожалению, в этот раз может нанести непоправимый урон по имиджу игр. Всему виной неспособность правительства Франции регулировать работу стратегически важных ведомств, что приводит к бесконечным протестам и забастовкам.

Протесты "желтых жилетов", фермеров, сотрудников общественного траспорта, конечно, создают очень большие сложности. Но в сравнении с обещанием профсоюзов полицейских "посеять страх" во время олимпийских игр, предыдущие протесты кажутся незначительным событием.

Некоторое время назад французские блюстители правопорядка вышли на улицы крупных городов с конкретными требованиями в адрес правительства - компенсация потерянного отпуска и "достойная финансовая поддержка". В противном случае полицейские обещают значительно усложнить проведение Олимпийских игр, что приведет к значительным задержкам в аэропортах, создаст проблемы с обеспечением безопасности не только в Париже, но и в других французских городах.

Но судя по всему, французское правительство нашло "выход" из сложившейся ситуации. Для обеспечения правопорядка во время игр планируется привлечь двадцать тысяч солдат. Привлеченные войска будут оснащены беспилотниками, самолетами-разведчиками, бомбардировщиками, самолетами для переброски по воздуху и заправки топливом, на борту последних также будут присутствовать снайперы и оборудование для борьбы с беспилотниками. Надо отметить, что этот весьма внушительный арсенал больше подходит для военной операции, а не для охраны Олипийских игр.

Учитывая сложную общественную ситуацию во Франции, случаи антисемитизма и расизма, вероятно, что привлечение французской армии к обеспечению безопасности Олимпийских игр является логичным. В прошлом, на играх в Мюнхене в 1972 году сборная Израиля стала жертвой теракта. Как и почти 50 лет назад, сегодня между Израилем и Палестиной также наблюдаются серьезные разногласия и отношения очень сложные. И нельзя исключать вероятность того, что радикальные силы захотят сделать серьезное заявление и игры в Париже, как и Олимпиада в Мюнхене, будет омрачена трагедией.

Для Макрона и его команды самой важной задачей является "продать" внутренней публике образ контроля за ситуацией и уверенности. И для этого критически необходимо гарантировать отсутствие проблем с безопасностью во время летних игр в Париже. Отсюда и привлечение солдат к обеспечению безопасности на Олимпиаде.

И если рассматривать потенциальное привлечение армии к охране правопорядка во время Олимпийских игр, то возникает очень нехорошая ситуация для французского правительства. Репутационный риск для Франции колоссальный. Ведь зрелище, согласитесь, не лучшее. У туристов, которые увидят солдат на улицах Парижа, создастся впечатление о реалиях жизни во французской столице.

Что подводит нас к более важной мысли о том, что пострадает имидж французской демократии. Солдаты, патрулирующие улицы, являются обязательным атрибутом тоталитарной антиутопии. И этот образ, конечно же, сильно ударит по демократическому имиджу Франции. Для многих это могло бы стать неожиданностью, но если рассмотреть все крупнейшие события в стране за последние годы, то становится очевиден глубокий упадок Франции по этому общественному аспекту. Пенсионная реформа и протесты, связанные с убийством подростка полицейскими, указывают на то, что правительство потеряло контроль и доверие населения.

Все это не является неожиданностью, так как демократии имеют свойство скатываться в самую настоящую тиранию, что было отмечено еще древнегреческим философом Платоном в его труде "Государство". И если рассматривать современную Францию, то прослеживаются губительные тенденции, указывающие на то, что афинский философ смог описать то, что происходит с современной Францией.

Проблема, которую испытывает французское правительство, является системной и связана с ошибочным внутренним политическим курсом. Эти ошибки прослеживались уже давно и индикаторами существующих проблем являлись бесконечные протесты во Франции. Во многом Олимпийские игры во Франции станут самым серьезным тестом для президента страны, от которого будет зависеть будущее политических элит во Франции.

Это не первые игры, место проведение которых критикуется. Однако, игры в Париже стремительно обрастают все новыми проблемами на фоне неспособности правительства гарантировать их безупречное проведение. Широкий спектр вопросов, создающих проблемы для игр в Париже, указывает на то, что Олимпиада 2024 года может войти в историю как одна из самых плохо организованных.