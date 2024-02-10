Москва будет обсуждать пребывание миротворцев в Карабахе только с Баку

Москва будет обсуждать условия пребывания российских миротворцев в Карабахе только с Баку.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности. Готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии Российского миротворческого контингента, присутствие которого имеет большое значение", - сказал он.

Как подчеркнул дипломат, эти события произошли не на пустом месте: армянская сторона признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах в его составе, еще на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге.

Сейчас Карабах интегрируется в правовое поле Азербайджана, резюмировал замглавы МИД РФ.

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