Закир Гасанов дал конкретные поручения по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

20 апреля на служебном совещании в штабе Сухопутных войск под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова были даны поручения по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные указания соответствующим лицам по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности.

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