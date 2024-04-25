Армяне США против будущего Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Прошел еще один год с даты вымышленного "геноцида" армян, что не могло оставить армянское лобби в США равнодушным. Армяне, конечно, не стали жалеть сил и устроили масштабные шествия в ряде городов, включая столицу Вашингтон. Армянская община не скупилась на антитурецкие и антиазербайджанские выкрики, однако информационный фон последних дней указывает на то, позиция армянской диаспоры явно противоречит интересам самой Армении.

За последние дни Азербайджан и Армения достигли ряда соглашений и начали долгожданный процесс делимитации границы. Конечно, для этого потребовалось больше времени, чем многие ожидали, но процесс пошел и это вселяет надежду.

Но армянская диаспора решила, что ей виднее и устроила беготно по Вашингтону, хотя прекрасно понимала, что ни к чему это не приведет. Ведь важные люди в столице США прекрасно осведомлены о том, что происходит на Южном Кавказе. В то время как Азербайджан и Армения движутся в правильном направлении, и даже есть разговоры о том, что Ереван может стать потребителем азербайджанского газа, радикальные армяне в США и других странах пытаются пустить под откос будущее своей страны.

Армянское лобби в США заняло очень странную и контрпродуктивную позицию. И на это они готовы пойти только из-за чувства ненависти к Азербайджану.

Вот почему армянская диаспора ведет себя именно таким образом. Ведь более теплые отношения между Ереваном и Баку приведут к маргинализации армянской диаспоры на Западе и устранению причины для ее существования. Ведь, если посмотреть на историю, армянская диаспора в западных странах занималась лишь продвижением ненависти к Азербайджану и Турции. А самой Армении она не предлагала ничего. А сближение позиций Баку и Еревана приведет к тому, что отпадет нужда в армянской диаспоре.

Получается, что именно эмоциональная составляющая взгляда армян в США является причиной такой агрессии. Эти люди готовы повести Армению к войне, только ради того, чтобы члены диаспоры получили возможность доказывать друг-другу, что они больше армяне, чем другие. И только ради этого армянская диаспора готова пустить будущее Армении и проживающих там людей под откос.