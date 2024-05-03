https://news.day.az/politics/1657091.html Деяния армян на территории Азербайджана не вмещаются даже в рамки фашизма - Джамиль Гулиев на платформе Baku Network - ВИДЕО
Деяния армян на территории Азербайджана не вмещаются даже в рамки фашизма - Джамиль Гулиев на платформе Baku Network - ВИДЕО
Деяния армян на территории Азербайджана не входят даже в рамки фашизма.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал азербайджанский кинорежиссер Джамиль Гулиев во время эфира очередного выпуска аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на экспертной платформе Baku Network.
Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком выпуска:
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре