Турецко-азербайджанские отношения имеют глубокие корни

Отношения между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие исторические, культурные и экономические корни. Они достигли уровня стратегического партнерства, и тесное сотрудничество продолжается во многих областях.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, официальные визиты Президента Ильхама Алиева в Турцию имеют важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления связей стран и открытия новых перспектив сотрудничества. "Народы Азербайджана и Турции имеют общую историю и культуру. Языки, традиции и культурное наследие обоих народов очень близки друг к другу. Эта общая культура создает основу для укрепления и углубления связей между странами", - сказал он.

Политолог добавил, что политические отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на уровне стратегического партнерства. Обе страны поддерживают друг друга на международной арене и реализуют множество проектов, которые служат общим интересам. "Экономические связи между Азербайджаном и Турцией за последние годы значительно расширились. Увеличился объем торговли, осуществляются взаимные инвестиции и совместные проекты. Проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - яркий пример этого сотрудничества. Энергетический сектор является основой экономических связей между Азербайджаном и Турцией. Азербайджан поставляет энергию в Турцию и Европу через проекты TANAP и TAP. Это не только обеспечивает энергетическую безопасность региона, но и еще больше укрепляет экономические связи между двумя странами", - сказал А.Гараев.

Он отметил, что объем торговли между Азербайджаном и Турцией растет с каждым годом. Между двумя странами реализуются проекты совместных предприятий и инвестиционные проекты. Азербайджанские компании инвестируют в различные отрасли в Турции, в то же время турецкие компании также активно работают в Азербайджане. Политолог добавил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией также имеет важное значение. Это сотрудничество вносит большой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

"Расширяются также гуманитарные и образовательные связи между Азербайджаном и Турцией. Программы обмена студентами, совместные культурные и научные проекты, сотрудничество между вузами служат развитию связей в этой сфере, тому, чтобы молодое поколение лучше узнавало друг друга и сохраняло общую культуру", - подчеркнул политолог.

A.Гараев добавил, что визит Президента Ильхама Алиева в Турцию и турецко-азербайджанские отношения имеют важное значение с точки зрения укрепления связей между двумя братскими странами и определения новых сфер сотрудничества.

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