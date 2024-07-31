Али Асадов встретился с Президентом Ирана

В рамках рабочей поездки в Тегеран премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 июля встретился с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, А.Асадов передал Масуду Пезешкиану приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его поздравления по случаю начала исполнения президентских полномочий.

Премьер-министр передал Президенту Масуду Пезешкиану приглашение Президента Ильхама Алиева принять участие в конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

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