10 августа состоялось заседание Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщили в Комиссии по борьбе с коррупцией.

Выступая на заседании, председатель комиссии Самир Нуриев довел до внимания участников основные задачи комиссии для достижения целей, поставленных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в сфере борьбы с коррупцией. Он отметил, что в первом полугодии 2024 года также принимались устойчивые меры в области повышения эффективности, усиления прозрачности и борьбы с коррупцией в государственном управлении. Курс реформ, проводимых Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в качестве одной из главных задач ставит укрепление прозрачной и справедливой системы управления во всех сферах и обеспечение удовлетворенности граждан. В соответствии с этой политической волей были определены новые стратегические подходы и задачи в сфере борьбы с коррупцией и взяточничеством, в результате успешной экономической, социальной и правовой политики в Азербайджанской Республике сформирована система прозрачных отношений. Электронизация услуг, оказываемых государственными органами, а также организация производств, осуществляемых правоохранительными органами и судами, параллельно в электронной форме способствовали повышению уровня доступа граждан к государственным учреждениям, прозрачности деятельности этих структур. Кроме того, в последние годы правоохранительными органами усилены меры по борьбе с коррупцией, продолжается работа в рамках привлечения виновных к уголовной ответственности и возмещения причиненного ущерба.

На заседании также были обсуждены вопросы международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией. Рассмотрена работа, проведенная в рамках данного сотрудничества в связи с рекомендациями международных организаций, специализирующимися в сфере борьбы с коррупцией, - Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL). Наряду с этим, на обсуждение членов комиссии был вынесен соответствующий законопроект, связанный с реализацией рекомендаций GRECO в рамках 5-го оценочного раунда.

На заседании был заслушан доклад о коррупционных правонарушениях, совершенных при регулировании отношений, связанных с принадлежащими государству земельными участками, обсуждены предложения по повышению прозрачности в этой сфере и устранению обстоятельств, создающих условия для коррупции. Также был заслушан доклад о направлениях совершенствования законодательства в сфере борьбы с коррупцией, состоялся обмен мнениями по выявлению, анализу и предупреждению коррупционных рисков в деятельности государственных органов (структур), закреплению в законодательстве мер в рамках борьбы с коррупцией в коммерческих или некоммерческих учреждениях, не находящихся в государственной и муниципальной собственности, рассмотрены теоретические вопросы и международный опыт.

Кроме того, на заседании был решен ряд вопросов, связанных с организацией деятельности комиссии, назначен новый секретарь, обновлен состав делегации и правительственных экспертов, представляющих Азербайджанскую Республику в международных организациях, специализирующихся в сфере борьбы с коррупцией.

Кроме того, было принято решение обновить состав действующих при комиссии рабочих групп и сформировать при комиссии две новые рабочие группы.

Утвержден план работы комиссии на предстоящий период.

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