Кыргызский эксперт о закономерности проведения парламентских выборов в Азербайджане

Вполне закономерно, что в феврале 2024 года состоялись досрочные президентские выборы, и теперь назначены досрочные парламентские выборы.

Как сообщает Day.Az, об этом корреспонденту Независимого медиа-центра "Выборы 2024" заявил кыргызский эксперт, директор Института мировой политики Шерадиль Бактыгулов.

По его словам, досрочные парламентские выборы в Азербайджане являются продолжением процесса восстановления конституционного порядка и суверенитета над всей территорией страны.

Эксперт также отметил, что оккупированные земли Азербайджана вернулись в родные исторические стены, что означает появление новых избирательных округов и избирателей.

"Поэтому вполне закономерно, что в феврале 2024 года состоялись досрочные президентские выборы, и теперь назначены досрочные парламентские выборы. Таким образом, идет формирование новой вертикали управления нового Азербайджана. По своему значению это первые парламентские выборы, которые будут проведены на всей территории суверенного Азербайджана", - добавил Шерадиль Бактыгулов.

Отметим, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов 13 августа встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Нурланом Сейтимовым, находящейся с визитом в Азербайджане для наблюдения за предстоящими выборами в Милли Меджлис.

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