Азербайджан - самая дружественная страна России в регионе

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.

"Путин сегодня начинает визит в Азербайджан, самую дружественную страну России на Южном Кавказе. Мы горды, что в этом есть и наша заслуга. Повестка дня визита Путина - развитие двухсторонних отношений ещё больше. А также интеграция России и Азербайджана в многосторонних форматах: БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, ООН", - говорится в публикации Сергея Маркова в Telegram, передает в субботу Day.Az.

Отметим, что 18 августа Президент РФ Владимир Путин прилетел в Баку с государственным визитом.

Ранее к визиту российского лидера сообщалось, что Россия готова продолжать содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Отмечается, что "ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе на основе известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов".