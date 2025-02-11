https://news.day.az/politics/1729443.html Будет учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики" Будет учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета", утвержденном сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Будет учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики"
Будет учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета", утвержденном сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Согласно Плану мероприятий, в связи с этим Администрации Президента Азербайджанской Республики и Милли Меджлису рекомендовано в течение года учредить юбилейную медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре