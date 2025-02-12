Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних связей

11 февраля в Абу-Даби состоялось третье заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Политическими консультациями со стороны Азербайджана руководил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а со стороны ОАЭ - заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Лана Заки Нусейбе.

В ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития двусторонних политических, экономических, энергетических, гуманитарных связей.

Были обсуждены возможности расширения взаимодействия в многостороннем формате, особенно в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Высоко оценены взаимная координация и сотрудничество в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP).

Также обсуждены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороне ОАЭ была представлена информация о текущей постконфликтной ситуации в регионе, мирном процессе, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, а также о разминировании и возвращении граждан Азербайджана на родные земли.

В рамках визита заместитель министра также посетил Научно-консультационный центр ОАЭ TRENDS, где руководитель исследовательского отдела Мохамед Салем аль-Салеми рассказал о деятельности организации. Были рассмотрены вопросы развития сотрудничества между Центром и исследовательскими учреждениями Азербайджана.

На встрече с руководителями и исследователями Центра Ялчин Рафиев рассказал о внешней политике Азербайджана, его позиции по текущим региональным и международным процессам, а также обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, - говорится в сообщении ведомства.