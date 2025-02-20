Принята Бакинская декларация Азиатской парламентской ассамблеи
Принята Бакинская декларация Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, документ был принят на церемонии закрытия 15-й пленарной сессии АПА на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".
В документе выражается признательность Азербайджану за гостеприимство и организацию мероприятия, а также подчеркивается важность парламентской дипломатии для укрепления мира, безопасности и стабильности.
В декларации отмечена необходимость расширения международного сотрудничества, защиты принципов многосторонности и соблюдения Устава ООН.
Участники выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами, угрозами терроризма и проблемами безопасности в Азии. Они также поддержали развитие возобновляемых источников энергии, инвестирование в экологически чистые технологии и инфраструктуру.
В декларации приветствуется принятие итогового документа COP29 в ноябре 2024 года, а также инициативы председательства конференции по климатическим действиям.
В документе зафиксирована поддержка кандидатур Бахрейна на пост председателя АПА в 2026 году и Ирана на 2027-2028 годы.
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