Принята Бакинская декларация Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, документ был принят на церемонии закрытия 15-й пленарной сессии АПА на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".

В документе выражается признательность Азербайджану за гостеприимство и организацию мероприятия, а также подчеркивается важность парламентской дипломатии для укрепления мира, безопасности и стабильности.

В декларации отмечена необходимость расширения международного сотрудничества, защиты принципов многосторонности и соблюдения Устава ООН.

Участники выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами, угрозами терроризма и проблемами безопасности в Азии. Они также поддержали развитие возобновляемых источников энергии, инвестирование в экологически чистые технологии и инфраструктуру.

В декларации приветствуется принятие итогового документа COP29 в ноябре 2024 года, а также инициативы председательства конференции по климатическим действиям.

В документе зафиксирована поддержка кандидатур Бахрейна на пост председателя АПА в 2026 году и Ирана на 2027-2028 годы.