В азербайджанской армии проведен очередной тренинг для психологов

В Институте военного управления Национального университета обороны состоялся тренинг для психологов, цель которого состояла в совершенствовании знаний и навыков психологов, несущих службу в азербайджанской армии, и обеспечении их более эффективной работы в экспериментальных условиях, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Психологи, приглашенные из братской Турции, подробно проинформировали участников тренинга по таким темам, как "Основы психологии", "Нейропсихологические подходы при травме", "Психологические проблемы, не являющиеся патологией", "Методы психотерапии в состоянии транса".

Проведенные в ходе тренинга практические занятия позволили закрепить полученные знания.

В ходе тренинга было рассказано о фундаментальных принципах психологии, научном объяснении поведения человека и методах психологического вмешательства. Были разъяснены нейропсихологические аспекты психического состояния военнослужащих, переживших травму в боевых и экстремальных условиях, а также эффективные методы оказания им поддержки. Были обсуждены пути коррекции психологических проблем, широко распространенных среди военнослужащих, но не являющихся клинической патологией. Кроме того, была представлена информация об эффективности использования состояния транса в психотерапии, разъяснены методы его применения для устранения глубоких психологических проблем.