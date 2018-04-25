Протестующие в Армении блокируют дорогу в Грузию

В общине Ноемберян несколько школ бойкотируют занятия. На данный момент перекрыта дорога, ведущая в Грузию. Участница акции протеста Гоар Асликян сообщила, что молодежь села Кохб присоединилась к участникам шествия из Бердавана и Кохба и направляется в Баграташен, чтобы заблокировать межгосударственную автомагистраль Армения-Грузия. На данный момент закрыт Баграташенсткий таможенный пункт, передает Day.Az со ссылкой на Hetq.am.

Напомним, что на 11-й день массовых протестов против премьерства Сержа Саргсяна последний подал в отставку. Следующие пункты плана Никола Пашиняна: премьером назначается кандидат народа, формируется временное правительство, после этого проходят новые парламентские выборы. Однако запланированная встреча между врио премьер-министра Кареном Карапетяном и Николом Пашиняном была отменена из-за несогласий вокруг вышеуказанной повестки.