Интересные развития - США отступились от Никола Пашиняна

Демократический путь развития состоит не в том, чтобы избирать кандидата в премьер-министры во время митинга, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США Ричард Миллз на встрече с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, сообщает пресс-служба правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

На встрече во вторник Карапетян обсудил с Миллзом внутриполитическую ситуацию в Армении.

Посол Миллз еще раз подтвердил позицию США и отметил, что все процессы должны происходить в рамках Конституции. Он добавил, что альтернативы диалогу в создавшейся ситуации нет.

"Демонстрации и акции гражданского неповиновения являются нарушением закона. Я уверен, что путь демократии или ее укрепления не в том, что кандидат избирался на улице, во время митинга", - отметил Ричард Миллз, подчеркнув важность диалога между политическими силами.

Напомним, что утром в среду лидер протестов Никол Пашинян провел встречу с послами стран-членов ЕС. Ожидалось, что он встретится так же с главами дипмиссий США и России.