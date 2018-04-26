Митинг в Ереване выдвинул Никола Пашиняна в премьеры Армении

Народное движение на проходящем в среду в Ереване многотысячном митинге выдвинуло кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Мы ожидаем, что все парламентские фракции примут единого кандидата, которого избрал народ", - заявил пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Рубен Рубенян.

В среду о присоединении к народному движению гражданского неповиновения заявила партия "Процветающая Армения" и блок "Царукян". В тот же день АРФ Дашнакцутюн распространила заявление о решении выйти из политической коалиции с Республиканской партией Армении.

На волне проходивших в Республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

После того как накануне и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил о том, что он отказывается от проведения ранее запланированных переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном из-за выдвижения им новых требований, последний заявил о начале новой волны протестов. Целью второй волны протестов являются избрание народного премьера и лишение Республиканской Партии Армении (РПА) власти в Армении.