Пашинян может стать премьером уже 2 мая

Выборы нового премьер-министра Армении могут пройти в парламенте республики 2-го мая, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"В соответствии с законодательством выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра", - сказал глава комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам Геворк Костанян.

30-е апреля и 1-е мая в Армении объявлены нерабочими днями. Очередное заседание парламента состоится 2-го мая.