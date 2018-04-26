Пашинян может стать премьером уже 2 мая

26 апреля 2018 12:50

Выборы нового премьер-министра Армении могут пройти в парламенте республики 2-го мая, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"В соответствии с законодательством выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра", - сказал глава комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам Геворк Костанян.

30-е апреля и 1-е мая в Армении объявлены нерабочими днями. Очередное заседание парламента состоится 2-го мая.

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