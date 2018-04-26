Протесты в Ереване будут стоить школьникам летних каникул

Протесты в Армении, казалось, должны были прекратиться после отставки премьер-министра. Однако после дня передышки - 24 апреля - демонстранты с новой силой возобновили свои акции.

В то же время транспортный коллапс, уже изрядно поднадоевший жителям Еревана, повлек за собой незапланированные школьные каникулы, которые длятся уже больше недели. Подобная ситуация беспокоит как учителей, которые боятся слишком сильно отстать от программы, так и родителей, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

"Учебный процесс нарушен, дети больше недели, по сути, ничем не занимаются, в то время как у них экзамены на носу. Дети уже отстают от программы. С другой стороны, не могу отпустить своего ребенка в школу в центре города, поскольку не уверена, сможет ли она потом до дому (на окраине города) добраться", - делится с корреспондентом Sputnik Армения мать семиклассницы.

Что же касается самих детей, сначала несказанно обрадовавшихся неожиданным каникулам, то теперь они опасаются, что наверстывать упущенное придется летом. Причем эти опасения небезосновательны. Директора школ разводят руками, так как не могут заставить детей посещать уроки.

В некоторых классах из 25-30 учеников собиралось всего 5-6 детей. Родители воздерживались отравлять в школу своих чад. Были старшеклассники, которые сами не приходили, участвуя в акциях протеста.

Как рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik Армения учительница русского языка и литературы одной из ереванских школ, наверстывать упущенное так или иначе придется за счет летних каникул.

"До сих пор большинство учеников не приходит в школу, однако учителя не могут принуждать их посещать занятия, поскольку это решают, в первую очередь, родители, учитывая нестабильность ситуации в стране. Конечно, мы немного отстали от программы, и поэтому летние каникулы придется начать на неделю позже", - сказала она.

Некоторые из учеников беспокоятся о предстоящих экзаменах. Так, в беседе с корреспондентом Sputnik Армения ученица одной из столичных старших школ призналась, что некоторые предметы требуют особой подготовки.

"Я учусь в девятом классе, нам в этом году нужно будет экзамены сдавать. Не знаю, успеем ли подготовиться. Особо переживают те из ребят, которым нужны высокие баллы", - сказала она.

Между тем министерство образования Армении пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Да и как тут комментировать, когда в самом министерстве не все спокойно, ведь исполняющий обязанности главы ведомства Левон Мкртчян, представляющий партию Дашнакцутюн (25 апреля АРДФ заявил о выходе из правящей коалиции - ред.) подал в отставку.