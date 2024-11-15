Женщина узнала об измене мужа и оригинально отомстила ему

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга узнала об измене мужа и оригинально отомстила ему. Многие комментаторы похвалили поступок женщины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста написала, что у мужа ее подруги был роман с коллегой. "Когда она поругалась с ним на этой почве, он поклялся, что покончит с этими отношениями, но через месяц она снова поймала его на неверности", - отметила рассказчица и добавила, что ее подруга в итоге решила развестись.

По словам женщины, муж ее подруги намеренно усложнял бракоразводный процесс, постоянно провоцируя конфликты. В итоге супруги решили жить вместе, пока не согласились продать дом. В это время мужчина ожидал, что его жена по-прежнему будет стирать его одежду, в том числе нижнее белье.

"Моя подруга направила своего внутреннего сатану на мужа, согласившись стирать его вещи, и периодически втирала ядовитый плющ в его чистое нижнее белье", - отметила рассказчица. По ее словам, в первый раз, когда мужчина надел такое белье, он подумал, что его любовница заразила его половым заболеванием. "Мы с ней смеялись под бутылку вина, пока она рассказывала мне о том, как он выл, когда принимал свою первую ванну с овсяной кашей", - заключила автор.

В комментариях под постом многие отметили оригинальность поступка подруги рассказчицы. "Ей стоило приготовить ему сэндвич. Мне сказали, что корм для кошек с тунцом хорошо подходит для этого", - предложила еще один способ мести за измену пользовательница платформы.