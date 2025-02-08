Мужчина отправил смс на неизвестный номер в 1998 году и уже более 20 лет счастлив в браке

Донован Ширс из Великобритании познакомился со своей супругой в 1998 году, отправив сообщение на случайный номер. Пара уже более 20 лет счастлива в браке. Эту историю знакомства супруги рассказали в беседе с BBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал мужчина, в подарок на 18-летие ему подарили мобильный телефон, с которым он тут же начал экспериментировать, в частности отправлять сообщения с приветствием на случайные номера.

"Я набрал первые четыре цифры, как в моем номере. Последние три цифры выбрал наугад. Делал так пять или шесть раз", - поделился Донован.

На одно из таких сообщений его будущая жена Кирсти ответила "Привет". Между молодыми людьми завязалась переписка. По словам супруги Донована, что ответила на случайное сообщение незнакомца, так как думала, что это был человек, которого она знает, но не успела внести его номер в список контактов.

После продолжительного смс-общения, друзья по переписке решили созвониться, и, по словам Донована, он сразу влюбился в красивый шотландский акцент своей будущей супруги. Через полгода постоянного общения, Донован и Кирсти встретились. Через четыре года пара решила пожениться, и уже более 20 лет живут в счастливом браке. Пара растит двух детей девяти и шести лет.