В США женщина выиграла миллионы долларов благодаря подарку

Жительница США выиграла $4 млн в лотерее, билет которой ей подарил отец. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отец купил ей билет мгновенной лотереи Spectacular, увидев его в магазине. По словам 26-летней женщины, она удивилась подарку, но с радостью приняла его. Когда она сорвала защитный слой, поняла, что билет выигрышный.

"Меня охватило столько эмоций. Я кричала. Я плакала. Я была и остаюсь в шоке от того, что выиграла четыре миллиона долларов", - сказала женщина.

Американка планирует получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере около $2,7 миллиона и затем положить деньги на сберегательный счет.