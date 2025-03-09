В США поймали преступника, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад

В американском штате Флориде задержали мужчину, который почти 40 лет назад сбежал из тюрьмы в Пуэрто-Рико, передает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает телеканал, Хорхе Мия-Вальдес совершил побег в 1987 году. С тех пор он жил под другим именем и был судим в США за ограбление и причинение тяжких телесных повреждений.

Согласно материалу, офис местного шерифа запросил отпечатки пальцев Мия-Вальдеса, взятые в 1986 году. Когда их сопоставили со сделанными до задержания, они совпали. На видеозаписи ареста мужчина говорит, что полиция дважды задерживала его, но отпускала, так он "был не нужен" правоохранителям. В третий раз Мия-Вальдес был арестован.

Прошлой осенью в США братья, осужденные за тяжкое преступление, были оправданы после почти 25 лет заключения. Дело о расправе над матерью двоих детей Сандрой Лисон, исчезнувшей со своей работы из бара в Грин-Бей, штат Висконсин, было возбуждено в 1987 году и оставалось нераскрытым дольше 10 лет. Однако в 1998 году один из заключенных сообщил охранникам исправительного учреждения в Ошкоше, что его сокамерник Дэвид Бинц якобы признался в преступлении. Оказалось, что в ночь происшествия он и его брат Роберт находились в том баре и были опрошены полицией в качестве свидетелей. В 2000 году они были арестованы и приговорены к пожизненному заключению, хотя обвинение основывалось исключительно на слухах заключенных и не имело вещественных доказательств.