Жизель Бюндхен, похудевшая после третьих родов, впервые была замечена с сыном

44-летняя топ-модель Жизель Бундхен попала в объективы папарацци во время прогулки с крошкой-сыном.

Как передает Day.Az, бывшая возлюбленная Леонардо ДиКаприо в феврале стала многодетной матерью. Жизель родила сына от возлюбленного Хоакима Валенте, инструктора по джиу-джитсу. Мужчина - соотечественник Бюндхен, он переехал в США из Бразилии и открыл собственную студию в Лос-Анджелесе вместе с братом.

Теперь Жизель заметили папарацци. Звезда подиума составила расслабленный образ. Она надела белый топ и нюдовые легинсы, завершив образ белой бейсболкой и солнцезащитными очками. Многодетная мать несла ребенка в переноске-кенгуру, а рядом с ней шла собака, поводок которой был прикреплен к ее поясу.

В Сети принялись обсуждать новое появление звезды. "Потрясающая форма после третьих родов!", "И кто поверит, что она только родила третьего ребенка?", "Сразу видно опытную мамочку: ребенок и собака на прогулке", - написали блогеры.

От бывшего мужа, игрока в американский футбол Тома Брэди, у топ-модели есть двое детей: 15-летний сын Бенджамин Рейн и 11-летняя дочь Вивиан Лейк. Жизель вышла замуж за спортсмена в 2009-м году. В октябре 2022-го пара объявила о разрыве.