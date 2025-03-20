Женщина через суд взыскала сотни тысяч юаней с бывшего мужа за работу по дому

В Китае местная жительница по решению суда получила от бывшего мужа компенсацию за работу по дому, которую она выполняла все время, пока они состояли в браке. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, в 2022 году женщина из провинции Хэнань подала иск к бывшему супругу о разделе совместно нажитого в браке имущества и праве единоличной опеки над их общей дочерью. Также заявительница запросила у экс-партнера 50 тысяч юаней - в такую сумму женщина оценила свой вклад в работу по дому. В заявлении она указывала, что с 2011 года, когда пара связала себя официальными отношениями, она не только растила дочь, но и выполняла все дела по хозяйству, отказавшись от карьеры в пользу дома и семьи.

Суд нашел требования заявительницы слишком скромными и увеличил сумму компенсации до 250 тысяч юаней