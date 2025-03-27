Цвет глаз австралийки изменился после того, как ее ударила молния
Цвет глаз австралийки изменился после того, как ее ударила молния, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел, когда Карли вышла снимать надвигающийся шторм. В следующие мгновения ее тело парализовало.
"Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой", - вспоминает она.
Соседка женщины, наблюдавшая ее состояние, вызвала скорую. К моменту госпитализации конечности женщины посинели, а дыхание стало затрудненным. Врачи диагностировали у пострадавшей кераунопарез - редкую временную парализацию после удара током. Девять часов Карли не могла двигаться, а ее речь оставалась невнятной.
Чудом через две недели она почти полностью восстановилась. Однако женщина заметила, что цвет ее глаз поменялся.
"Когда я посмотрела в зеркало, мои зеленые глаза стали карими. Оказалось, это не редкость у выживших после удара током", - добавила она.
Еще одно напоминание о происшествии - гиперчувствительное пятно на макушке.
"Оно горячее на ощупь, я даже не могу нормально расчесывать там волосы", - жалуется Карли.
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