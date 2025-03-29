Эпатажная выхода телеведущей довела коллег до истерики в прямом эфире

Американская теле- и радиоведущая Эшли Робертс в прямом эфире радиостанции Heart Radio надела на голову гигантское шоколадное яйцо и довела коллег в студии до истерики.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Робертс вместе с соведущими обсуждала дату празднования Пасхи в 2025 году, когда им позвонила кондитер по имени Наоми. Женщина рассказала, что фабрика, на которой она работает, собирается выпустить к предстоящему празднику огромные четырехкилограммовые шоколадные яйца.

После этого в студию внесли одно из таких яиц. Робертс, впечатленная размерами изделия, решила надеть его на голову.

"Я сейчас в яйце, ребят. В шоколадном яйце", - сказала ведущая. Затем она пошутила, что застряла в нем, чем рассмешила коллег.

Когда Робертс сняла с головы яйцо, соведущие заметили, что она вся испачкалась в шоколаде. "Это очень забавно", - прокомментировала случившееся ее коллега.