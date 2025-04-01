Женщина купила за $12 картину, которая может быть подлинником Ренуара

Американка купила за $12 картину, которая может оказаться подлинником художника Пьера-Огюста Ренуара, пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хайди Маркоу, владелица антикварного магазина Salvage Goods Antiques, купила на аукционе рисунок, который может оказаться работой знаменитого французского импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара.

"Я не знала, что это, но почувствовала, что это что-то особенное", - поделилась она.

Дома Маркоу рассмотрела рисунок внимательнее и обнаружила едва заметную подпись, старинную бумагу и высококачественную раму. Это заставило ее задуматься о возможной принадлежности работы Ренуару.

Кроме того, на обороте рисунка она нашла клеймо, указывающее на то, что он был ввезен в США известным арт-дилером и, вероятно, принадлежал состоятельному коллекционеру.

После нескольких месяцев самостоятельного изучения Хайди обратилась за консультацией в аукционный дом Sotheby's, а затем к опытному оценщику с 43-летним стажем. Осмотрев рисунок, эксперт сказал лишь: "Поздравляю".

Сейчас работа находится на экспертизе в Институте Вильденштейна Платтнера - авторитетной организации, занимающейся атрибуцией произведений искусства. Если подлинность будет подтверждена, рисунок включат в официальный каталог работ Ренуара.

"Они очень строго подходят к оценке. Я осторожно оптимистична", - отметила Маркоу.

Если экспертиза подтвердит авторство Ренуара, Маркоу планирует продать рисунок коллекционеру или музею. По предварительным оценкам, его стоимость может составить от сотен тысяч до миллионов долларов.

"Это прекрасная работа, полная тонких деталей. Она заслуживает того, чтобы ее видели", - заключила женщина.

Окончательные результаты экспертизы ожидаются 10 апреля.