106-летняя женщина назвала молочный секрет своего долголетия

Жительница британского графства Херефордшир отпраздновала 106-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет The Carer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Барбара Коллкатт родилась в День смеха, 1 апреля 1919 года, и призналась, что трое братьев постоянно подшучивали над ней по этому поводу. Женщина всю жизнь увлекалась теннисом и играла до 80 лет. В дом престарелых города Ледбери она переехала только два года назад.

Причиной своего долголетия Коллкатт назвала любовь к двум молочным продуктам: йогурту и мороженому. Кроме того, 106-летняя именинница считает, что прожила так долго благодаря хорошей генетике. "Мои бабушка и дедушка дожили до очень преклонных годов", - сказала британка.

Несмотря на возраст, Коллкатт активно занимается любимыми хобби. Она много читает, рисует, слушает музыку и не пропускает ни одного теннисного матча по телевизору. Поздравить долгожительницу пришли многочисленные друзья и родственники. На празднике звучала живая музыка, а Коллкатт вручили поздравительную открытку от короля Карла III и королевы Камиллы.