Принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках друга

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, попал на видеозапись дверного звонка в районе Фулхэм в Лондоне, как минимум трижды ошибившись адресом в поисках дома друга.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Sun.

Принц приехал в столицу Великобритании в связи с судебным разбирательством - 2 мая апелляционный суд Англии и Уэльса не принял его претензии к Исполнительному комитету по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), снизившему его уровень полицейской охраны во время нахождения в стране.

"Герцог Сассекский, который был в Лондоне и заявил в суде, что чувствует себя небезопасно без полицейских с оружием, попытал счастье по меньшей мере в трех домах, прежде чем нашел необходимый", - говорится в статье. Газета опубликовала фотографию, на которой видно, как принц звонит в звонок входной двери и одновременно говорит по телефону.

Один из очевидцев утверждает, что герцог Сассекский пытался попасть в дома в противоположных концах улицы, расположенных на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Поведение принца Гарри показалось ему подозрительным.