Дочь Кейт Мосс раскритиковали

Дочь Кейт Мосс, модель Лилу Мосс, раскритиковали за обложку журнала Vogue.

Как передает Day.Az, комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

22-летняя Лила Мосс стала героиней нового выпуска австралийского издания. На обложке модель предстала в бежевом платье-бюстье с перьями Dilara Findikoglu, которое дополнила колье с бриллиантами Tiffany & Co. стоимостью $500 тысяч. Девушке уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черной тушью, румянами и кирпичной помадой.

Читатели Daily Mail раскритиковали внешность дочери Кейт Мосс.

"Печально, что эти журналы потакают Кейт", "Полная чушь. Она украла работу у настоящей модели. Позор", "У Кейт, должно быть, много козырей в рукаве, потому что этот ребенок совсем не годится в модели", "Она невзрачная и невысокая", - писали интернет-пользователи.