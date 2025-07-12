60-летняя супермодель Паулина Поризкова выйдет замуж

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова объявила, что выйдет замуж.

Как передает Day.Az, публикация появилась на ее странице в Instagram, насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

60-летняя манекенщица разместила ролик, на котором предстала, сидя в салоне автомобиля со своим избранником, 62-летним сценаристом и режиссером Джеффом Гринштейном.

При этом знаменитость продемонстрировала ладонь с широким кольцом серебряного цвета на безымянном пальце. "Он спросил", - подписала ролик модель.