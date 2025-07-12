https://news.day.az/popularblog/1767200.html 60-летняя супермодель Паулина Поризкова выйдет замуж Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова объявила, что выйдет замуж. Как передает Day.Az, публикация появилась на ее странице в Instagram, насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.
60-летняя супермодель Паулина Поризкова выйдет замуж
Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова объявила, что выйдет замуж.
Как передает Day.Az, публикация появилась на ее странице в Instagram, насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.
60-летняя манекенщица разместила ролик, на котором предстала, сидя в салоне автомобиля со своим избранником, 62-летним сценаристом и режиссером Джеффом Гринштейном.
При этом знаменитость продемонстрировала ладонь с широким кольцом серебряного цвета на безымянном пальце. "Он спросил", - подписала ролик модель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре