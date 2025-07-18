100-летняя женщина стала заниматься спортом и поделилась секретами долголетия

В США столетняя женщина поделилась своими успехами в спорте. Об этом она рассказала USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мэри Коронеос исполнилось сто лет в июне 2025 года. Свой юбилей она отметила в тренажерном зале, чтобы подчеркнуть, что возраст не должен быть препятствием для активной жизни. Американка прожила насыщенную жизнь: она в одиночку воспитала детей, работая на четырех работах и при этом не забывая про спорт.

Сейчас, несмотря на возраст, она продолжает тренироваться в спортзале. Она ходит на тренировки три раза в неделю, занимается на велотренажере, выполняет сложные упражнения с гантелями и резиновыми лентами. Секретом своего долголетия Коронеос назвала постоянную физическую активность, правильное питание и общение с людьми. Она убеждена, что "тело создано для движения".

Ее ежедневный рацион включает домашние овощные супы, постное мясо и свежие фрукты. При этом она не отказывает себе в любимых десертах. Долгожительница продолжает читать книги, изучать новости на смартфоне и общаться с молодежью, считая социальные связи важнейшим элементом счастливой жизни.