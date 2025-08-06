Зарабатывающий сотни тысяч долларов хакер рассказал о самом успешном взломе

Пользователь Reddit с ником KendraLingeral заявил, что работает хакером и оказывает услуги по взлому компаний.

Как передает Day.Az, он раскрыл подробности своей работы

"Я работаю в этой сфере уже 10 лет. Моя базовая ставка - пять тысяч долларов, я не рассматриваю предложения на меньшие суммы. Это позволяет мне зарабатывать несколько сотен тысяч долларов в месяц. Но однажды был заказ, за который мне заплатили 750 тысяч долларов", - рассказал автор.

Он добавил, что азы профессии постигал самостоятельно. Хакер добавил, что в работе обходит стороной все, что касается государственных органов или правительственных данных. Описывая свой быт, он рассказал, что пьет "чертовски хороший кофе", много путешествует и, конечно, выполняет поставленные его клиентами задачи.