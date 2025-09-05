https://news.day.az/popularblog/1778331.html Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике. Как передает Day.Az, соответствующее интервью публикует журнал Glamour. 56-летняя звезда популярного телесериала "Друзья" призналась, что делала бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию. В то же время подробности своего ухода Энистон не раскрыла.
56-летняя звезда популярного телесериала "Друзья" призналась, что делала бьюти-процедуры и лазерную эпиляцию. В то же время подробности своего ухода Энистон не раскрыла. Она подчеркнула, что хочет состариться достойно.
"Я в хорошем состоянии. Я не собираюсь просто так идти и позволять этим седым волосам взять верх", - высказалась она.
